Vida Urbana Estado disponibiliza aos municípios 2ª dose e nova remessa da Coronavac A partir desta quinta-feira, 11, as gestões municipais podem fazer retirada do imunizante nos centros estaduais de distribuição de vacinas em Palmas e Araguaína

As gestões das prefeituras municipais do Tocantins já podem procurar os Centros Estaduais de Distribuição de Vacinas, em Palmas e Araguaína, a partir desta quinta-feira, 11, para fazer a retirada da 2ª dose da Coronavac, que vai complementar a primeira remessa recebida em janeiro. Os municípios também vão receber parte da nova remessa do imunizante que chegou ao Tocantins n...