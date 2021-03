Vida Urbana Estado deve divulgar nesta sexta novo decreto com medidas restritivas para conter casos da Covid-19 Comitê de Crise se reuniu nesta manhã para definir ações, segundo informou assessoria de comunicação do Governo nas redes sociais

Um novo decreto com medidas restritivas de combate à pandemia do novo coronavírus deve ser publicado no Diário Oficial do Estado (DOE)ainda nesta sexta-feira, 12. De acordo com a assessoria de imprensa do Governo, o Palácio Araguaia deve elaborar a medida após reunião do Comitê de Crise que ocorreu nesta manhã. O governador Mauro Carlesse (DEM) realizou a reunião d...