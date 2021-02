Vida Urbana Estado determina que ônibus coletivos transportem 50% da capacidade e prorroga jornada de 6 horas Também seguem suspensas as realização de eventos

Levando em consideração o aumento dos casos de infecções por Covid-19, número de mortes e internações que podem gerar o colapso da rede de saúde em todo o Estado, o governo do Tocantins determinou novas medidas relacionadas ao transporte de passageiros e manteve restrições no serviço público. Conforme o decreto, publicado no Diário Oficial na noite desta sexta-feira, 26, es...