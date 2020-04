Vida Urbana Estado decreta ponto facultativo para quarta e quinta-feira véspera de feriado da Semana Santa Medida também leva em consideração a necessidade de evitar aglomerações e assim a proliferação do coronavírus

O Governo do Tocantins decretou ponto facultativo no âmbito do Poder Executivo Estadual para esta quarta-feira, 8, e quinta-feira, 9, dias que antecedem o feriado da Semana Santa. O decreto assinado pelo governador, Mauro Carlesse, está publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 7. Conforme a gestão, a medida tomada leva em consideração o feriado da Semana ...