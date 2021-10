Vida Urbana Estado decreta facultativo para dois dias e Palmas, Gurupi e Araguaína somente para segunda-feira Para servidores estaduais a folga facultada será nesta sexta-feira e na segunda; já as cidades optaram em transferir a comemoração do dia do servidor público para o início da semana, na véspera de finados

O Governo do Tocantins decretou ponto facultativo para o serviço público estadual para a próxima sexta-feira, 29, e a segunda, 1º. A medida leva em consideração a comemoração do Dia do Servidor Público, comemorado na quinta-feira, 28, e o feriado de Finados na terça-feira, 2. As Prefeituras de Palmas, Gurupi e Araguaína decretaram também ponto facultativo, mas so...