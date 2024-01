O governo estadual convocou 199 novos candidatos aprovados no concurso do quadro dos profissionais da Educação para diversas cidades do Tocantins. A Secretaria da Educação (Seduc) afirmou que ainda este mês será feita uma nova convocação.

A publicação, que saiu na noite desta quarta-feira, 10, é assinada pelo governador Wanderlei Barbosa (Republicanos), que nomeou os candidatos aprovados nos cargos de professor, coordenador pedagógico, orientador educacional e professor regente da educação básica. Também foram convocados professores para educação básica indígena.

Conforme o documento, antes do início do ano letivo de 2024, os novos servidores deverão ir em suas respectivas unidades escolares para participar da formação oferecida pela Seduc, no período de 22 a 26 de janeiro.

De acordo com a Seduc, os novos convocados terão um prazo de 30 dias para o procedimento de posse, que será feito de forma digital, por meio do site da Secretaria Estadual da Administração.

As orientações para a posse digital estão na Instrução Normativa nº 12, publicada no DOE do dia 19 de dezembro de 2023, a qual detalha todos os procedimentos necessários para a efetivação do processo.