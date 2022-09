Vida Urbana Estado contrata empresa para serviços de cirurgia plástica reparadora Segundo a SES, cirurgias plásticas reparadoras são necessárias para reconstruções de traumas, queimados e reconstrução após retirada de tumores cancerosos

De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 22, a Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins (SES-TO) contratou a empresa Hospcom Equipamentos Hospitalares Eireli, especializada no fornecimento por sistema de consignação de órtese (aparelhos auxiliam nas funções membros do corpo), prótese e materiais especiais (OPME), para serviços de cirurgia...