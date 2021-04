Vida Urbana Estado continua com 16 UTI Covid bloqueadas por falta de kit intubação e tem taxa de ocupação em 90% Bloqueios começaram na semana passada e Saúde disse que insumos recebidos estão sendo utilizados para manter pacientes já internados devido ao problema ser nacional; Ministério da Saúde divulgou que nesta semana chegariam kits para todo o País, que sofre com a falta

Atualizada às 17:20 Após uma semana, o Tocantins segue com leitos bloqueados devido à falta de medicamentos do kit de intubação. Nesta quarta-feira, 28, eram 16 Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Covid bloqueadas, sendo 10 no Hospital Regional de Gurupi, cinco no Hospital Santa Thereza e uma no Hospital Geral de Palmas. O número é semelhante ao da s...