Vida Urbana Estado confirma quase mil novos casos de Covid-19 e mais 20 pessoas perdem a vida para a doença Do total de 974 casos, maior número de confirmações de infectados está entre os jovens de 20 a 39 anos; Tocantins soma 2.289 óbitos em decorrência da Covid-19

No boletim epidemiológico desta terça-feira, 13, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que 974 novos pacientes tiveram a confirmação para a Covid-19. Além do alto número, 20 pessoas morreram por complicações da doença. Conforme o relatório diário, o Estado computa atualmente um total de 453.045 pessoas notificadas com a Covid-19, 149.269 casos confirmados da doe...