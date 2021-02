Vida Urbana Estado confirma mais 711 casos e mais 7 mortes nesta quinta, 25 Tocantins acumula 112.054 casos confirmados e 1.503 mortes

A Secretaria Estadual da Saúde (SES) confirmou mais 711 casos e mais 7 mortes por Covid-19 no Tocantins nesta quinta-feira, 25. Com o Boletim Epidemiológico do órgão, já são 112.054 casos confirmados da doença no Estado, com 1.503 mortes e 100.763 pacientes recuperados. Outros 9.788 estão ainda com a doença ativa e há 322 internados. Palmas aparece como 227 no...