Vida Urbana Estado confirma 390 novos casos e mais quatro mortes por Covid-19 Das 902.690 notificações para a doença, 300.499 casos estão confirmados, com 4.124 mortes

O Tocantins contabilizou 390 novos casos confirmados da Covid-19, 50 deles nas últimas 24 horas, segundo divulgou a Secretaria de Estado da Saúde (SES). Com os dados, o Tocantins alcança 902.690 notificações para a doença com 300.499 casos confirmados e 4.124 óbitos. As quatro novas mortes são de três homens e uma mulher, uma paciente que tinha 43 anos, morava...