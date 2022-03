Vida Urbana Estado chega ao quinto dia seguido sem registro de mortes por Covid-19 Boletim confirma 21 casos nas últimas 24 horas e total é de302.606 infectados no Tocantins

Desde o dia 24 de março o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde (SES) não registra mais nenhuma morte por Covid-19 no Tocantins. Naquela data, houve o registro do óbito de uma mulher de 23 anos, com imunossupressão que morava em Araguaína e teve a morte confirmada naquele dia, embora a data da morte tenha sido no dia 20 de fevereiro, no Hospital Regional d...