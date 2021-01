Vida Urbana Estado atualiza plano de prevenção e controle do desmatamento e queimadas Última versão havia ocorrido em 2015 e têm atualizações temporárias a cada cinco anos

Uma reunião discutiu nesta segunda-feira, 18, as atualizações do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado do Tocantins (PPCDQ). Entre as novas linhas de ação está a inclusão de Instrumentos normativos e econômicos para o controle do desmatamento ilegal. A reunião contou com a presença de representantes da Secretaria do Meio A...