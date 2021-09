Vida Urbana Estado, Araguaína e Gurupi decretam ponto facultativo na segunda-feira, 06 Medida estadual será publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 03

O governo do Estado decretou ponto facultativo na segunda-feira, 06, véspera dos feriados da Independência do Brasil, no dia 07, e da Padroeira do Tocantins, Nossa Senhora de Natividade, no dia 08. Conforme o Estado, a medida será publicada na edição do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 03. O Estado afirma que o ponto facultativo não se apl...