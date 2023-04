O governo do Tocantins abriu uma consulta pública para a população contribuir e avaliar o projeto que prevê a instalação de uma loteria estadual no estado. Publicada no Diário Oficial, a pesquisa está aberta desde terça-feira, 25, e será realizada por 30 dias.

Também está prevista uma audiência pública no próximo dia 9 de maio, no auditório do Palácio Araguaia, na capital. Segundo o governo, o projeto deverá promover geração de emprego nos 139 municípios do estado, renda, desenvolvimento social e aumento de receita para os cofres públicos.

Após a fase de consulta e audiência pública, as sugestões feitas pela população serão avaliadas, respondidas e adequadas ao projeto. Só depois será realizada a fase de licitação para escolher a empresa ou consórcio responsável pela implantação, operação e manutenção dos serviços de loteria.

A população poderá analisar os documentos, opinar ou oferecer sugestões por meio do formulário eletrônico disponível aqui