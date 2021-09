Vida Urbana Estado abre chamamento para implantação de Núcleos de Identificação e atendimento da Polícia Civil Documento saiu na edição desta segunda-feira, 27, do Diário Oficial do Estado

O governo do Tocantins lançou na segunda-feira, 27, o Edital n° 01/2021 de chamamento público aos municípios com pretensões de implantar o Núcleo de Atendimento da Polícia Civil ou de Núcleo de Identificação Civil em seus territórios. De acordo com a gestão estadual, o intuito é descentralizar o atendimento e expandir os serviços oferecidos à popu...