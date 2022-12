Vida Urbana Estabelecimentos serão credenciados para fornecer comida aos usuários de restaurantes comunitários Comissão composta por secretarias municipais e órgãos tem como função elaborar edital para credenciar restaurantes na capital

Publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira, 18, a Portaria Nº 1 institui comissão para elaboração de edital de credenciamento de restaurantes na capital para o fornecimento de refeições, com o objetivo de manter os serviços do Programa Restaurante Popular. Composta pelas Secretarias de Municipal de Transparência e Controle Interno, de des...