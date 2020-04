Vida Urbana Estações Apinajé, Krahô, Xambioá e Karajás em Palmas passam por desinfecção em combate ao Covi-19 Ações da Prefeitura de Palmas acontecem em conjunto com o Exército do Tocantins

Mais uma ação de desinfecção das estações de transporte coletivo da Capital ocorreu noite da última quarta-feira, 8. A medida de proteção e combate ao novo coronavírus, o Covid-19, acontece para garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo da Capital. Passaram pela limpeza as estações Apinajé, região Norte, Krahô e Xambioá, região Sul, e a Karajás, do Jar...