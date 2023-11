Estão abertas as inscrições para os Jogos Escolares de Palmas (JEPs), no período de 7 a 14 de novembro. As instituições interessadas em participar da competição devem procurar o setor de Divisão de Desporto Escolar, da Secretaria Municipal da Educação (Semed),na Avenida Teotônio Segurado, Quadra ACSE SE, Lote 7, para entregar as fichas de adesão com os nomes dos alunos-atletas representantes e de cada equipe e modalidade.

O evento é aberto para todas as unidades escolares das redes pública e privada do município, e contará com disputas nas modalidades coletivas de futsal, handebol, voleibol e basquetebol, gêneros masculino e feminino.

Podem participar das competições alunos-atletas de 11 a 14 anos, nascidos entre os anos de 2009 a 2012. De acordo com a prefeitura, o início das disputas está previsto para o dia 20 de novembro, na quadra poliesportiva da ETI Almirante Tamandaré, localizada na Arse 132, com a abertura do evento e o começo das partidas.

Mais informações sobre como participar dos JEPs podem ser obtidas via email: defesemed@gmail.com.