Vida Urbana Está claro que a reabertura das escolas não agrava a pandemia, diz Viviane Senna Para especialista em educação, ensino não está sendo priorizado, e impacto de fechamento longo é imenso

“As pesquisas, os dados e a experiência em outros países mostram que é seguro reabrir as escolas", afirma Viviane Senna, 63. A presidente do Instituto Ayrton Senna, que ela fundou há 25 anos com o propósito de melhorar a educação no Brasil, se tornou um dos mais respeitados nomes do país nesse setor. Para a empresária e psicóloga, desde que respeitados os protoc...