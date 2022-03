Vida Urbana Esquema de pagamentos por cirurgias dentro do HGP envolvia políticos do interior do Tocantins “Mas ele quer um negocinho neh”, afirma médico durante negociação de cirurgia no hospital

Domingos Coelho Andrade (PTB) que ocupa o cargo de vereador no município de Santa Tereza do Tocantins, cidade distante a 80 km de Palmas intermediou no esquema fraudulento uma cirurgia para o paciente identificado como Wilton. A operação foi negociada com o médico do Hospital Geral de Palmas (HGP) Jorge Magalhães Seixas por um valor de R$ 2.500,00. É o que diz a decisão d...