Vida Urbana Esposa de vítima que teve corpo queimado em praça conta como o encontrou : 'Todo deformado' Hélio Pereira de Souza, de 52 anos, sofreu diversas queimaduras e está internado no Hospital Regional de Araguaína. Adolescente de 12 anos é suspeito de ter ateado fogo na vítima

A esposa do homem que teve o corpo incendiado enquanto dormia em um banco de praça em Colinas do Tocantins, região centro-norte do estado, contou como encontrou o marido após o crime. Hélio Pereira de Souza, de 52 anos, foi atacado na manhã de terça-feira (25) e sofreu queimaduras de até 3º grau. O suspeito de ter ateado fogo é um adolescente de 12 anos, que ...