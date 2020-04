A esposa do empresário obrigado por liminar judicial a cumprir quarentena após diagnóstico positivo para Covid-19, também está com a doença. De acordo com informações do filho do empresário, que preferiu não se identificar mas conversou com a equipe do Jornal do Tocantins, a esposa de seu pai foi levada para unidade após seu estado de saúde se agravar, na última quarta-feira, 22.

Segundo o filho, o empresário não teve como se deslocar até a Unidade de Pronto Atendimento para assinar o termo de isolamento justamente por ter que acompanhar a esposa até o Hospital Geral de Palmas (HGP). A situação gerou uma Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual (MPE-TO) e teve como resultado a liminar expedida na última sexta-feira, 24, determinando o cumprimento do isolamento social por parte do empresário.

Conforme uma certidão judicial, a qual o JTo teve acesso, ele compareceu ainda na sexta a uma UPA para assinar o termo e, segundo o filho, já estava em quarentena desde a última quarta, e teria saído só para levar a esposa ao hospital.

O casal tem uma filha de 14 anos, que já teria sido retirada de casa e realizado o exame para identificar se houve contaminação. A família aguarda o resultado.

Caso

De acordo com o liminar do juiz Lauro Augusto Moreira Maia referente à ACP, o empresário deverá cumprir isolamento social por ter sido diagnosticado com a Covid-19 até até o dia 5 de maio deste ano. Caso descumpra a determinação, terá que pagar multa diária de R$ 1 mil, entre outras penalidades.