Redação Jornal do Tocantins

Uma mulher, de 29 anos, morreu a facadas, e um homem, também de 29, ficou ferido no Setor Maracanã, em Araguaína, região norte do estado, na noite de domingo, 21, de acordo com a Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, o caso ocorreu após a suspeita, uma mulher de 24 anos, chegar em casa e se deparar com a vítima tomando banho na residência, e iniciar uma discussão com o marido.

A suspeita informou aos policiais que é casada com o homem de 29, e que estava há uma semana na casa da avó do marido cuidando de um parente da família e precisava pegar uns pertences na casa onde moram, para levar para a residência da avó dele.

Ainda segundo o relato, ela enviou mensagem de texto para o homem e informou que iria até a residência buscar alguns pertences dela.

Como o homem não respondeu a mensagem, a suspeita resolveu ir até o local, e, por ter as chaves da residência, entrou e se deparou com a mulher que tomava banho na residência.

A suspeita e o marido começaram a discutir. Conforme o relato, o marido tentou contê-la, mas ela pegou uma faca no local e desferiu golpes contra ele, e provocou lesão no ombro.

Ainda conforme a polícia, em seguida a suspeita se dirigiu até a mulher, de 29, que se refugiou na área externa nos fundos da residência, e a agrediu com facadas.

A vítima e o homem correram para fora da casa e caíram na calçada da frente.

De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte da mulher de 29 anos no local. O marido da suspeita foi conduzido ao Hospital Regional de Araguaína em virtude das lesões.

Os policiais informaram que quando chegaram ao local, os policiais encontraram a suspeita, sentada na calçada externa à residência.

Segundo os militares, a mulher chorava e intimidava as pessoas para que não se aproximasse. Ao lado dela, estavam as vítimas caídas. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados e realizaram seus trabalhos.

Ainda segundo a polícia, a suspeita foi conduzida à Delegacia da Polícia Civil da cidade de Araguaína, onde foi autuada em flagrante.

A polícia informou também que o homem de 29 anos, tem passagem pela polícia por violência doméstica e posse irregular de arma de fogo.