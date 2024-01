Vida Urbana Espingarda é apreendida em residência de suspeito de matar cachorro do vizinho Crime ocorreu em Pedro Afonso. Polícia Civil suspeita que investigado de 28 anos tenha matado a cadela com um tiro após desavença com vizinho

A Polícia Civil apreendeu uma espingarda calibre 22 na casa de um homem de 28 anos suspeito de matar a cadela do vizinho em Pedro Afonso. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Segundo a pasta, o crime ocorreu na última semana, quando chegou ao conhecimento da polícia um vídeo que registrou o dono do cachorro mostrando rastros de sangue do ani...