As 60 famílias da Gleba Tauá, em Barra do Ouro, na região nordeste do estado, vivem constantes conflitos por disputa de terras. O caso mais recente ocorreu na segunda-feira, 17. Uma lavradora de 23 anos, filha do trabalhador rural Valdinez Pereira dos Santos, de 47 anos, procurou a 5ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Araguaína para informar que o pai foi agredido fisicamente supostamente por pistoleiros da região.

No Boletim de Ocorrência (BO), a comunicante disse que o pai foi agredido com coronhadas de pistolas, revólveres e espingardas. Que além da violência, os supostos pistoleiros ainda chamaram de “invasor de terras” e fizeram ameaças.

O JTo entrou em contato com Valdinez dos Santos nesta quarta-feira, 19, e ele relatou que por volta de 13h da segunda-feira, 17, quando retornava da colheita junto com outros colegas, foi abordado por um grupo de dez homens armados na estrada.

“Um deles falou para descer do carro e eu perguntei se ele tinha ordem judicial e ele disse que ‘não’ foi quando ele sacou uma pistola e começou a me agredir junto com outros dois. Eles me chutaram e tentaram entrar dentro do carro”.

De acordo com ele, os agressores ainda o ameaçaram. “Disseram que iam matar meu irmão e o presidente da comunidade e afirmaram que iam recolher o meu carro e levar para um galpão onde tem grileiros lá próximo”.

Ele contou que por sorte conseguiu fechar a porta do carro e sair do local para buscar ajuda.

Ele afirmou ainda que a violência na região vem crescendo nos últimos anos. “Antes não era tanta violência, mais de uns três anos para cá, a violência vem crescendo. Então espero que a justiça faça seu papel e puna essas pessoas”.

O trabalhador rural recebeu alta do hospital nesta quarta-feira, 19, e disse que se recupera bem.

Ele contou que não precisou fazer cirurgia, mas possui hematomas pelo corpo. Nesta quarta-feira ele foi até o Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários.

Em nota, a Secretaria de Segurança Publica (SSP) informou que Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) instaurou inquérito a fim de elucidar os fatos, e que as investigações já tiveram início.

Decisão judicial

Moradores da região procuram a Justiça devido aos atos de violência. Em razão disso, uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins do dia 18 de novembro de 2022 determinou que qualquer trabalho na área fosse paralisado sob pena de multa de 500 mil reais por cada parcela “esbulhada” e a possibilidade de ação criminal em caso de novo descumprimento.

Na decisão foram anexados seis boletins de ocorrência de moradores que sofreram ameaça ou foram violentados supostamente por pistoleiros.

A decisão foi assinada pelo juiz José Carlos Ferreira Machado.

Notas de repúdio

Em nota, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) divulgou sobre o crime cometido e ressaltou que cerca de 27 Boletins de Ocorrência já foram registrados desde novembro de 2022, quando outro trabalhador também foi espancado na localidade.

“As famílias são vítimas em sucessivas ações violentas, como queima de alguns barracos de palha, agressões verbais e físicas, tentativas de expulsão e desmatamento”.

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) do Tocantins afirmou, por meio de nota, que a região é historicamente marcada pela violência.

“A tão conhecida Gleba Tauá tem se tornado um caso emblemático de conflito agrário ocorrido em terras públicas da União e que carrega as marcas da grilagem, da destruição do Cerrado e das violências contra as comunidades e suas lideranças que ali vivem e resistem há várias décadas como foi o caso ocorrido recentemente com o líder camponês Valdinez Pereira dos Santos”.

Por sua vez, o Partido dos Trabalhadores (PT) também espera resposta das autoridades.

“Mais uma vida foi ameaçada, mais uma vida corre perigo! Quantas vidas vamos perder, quantas vozes vão ser silenciadas até que as medidas necessárias sejam tomadas? Esta é a pergunta que não recebe resposta das autoridades competentes.”