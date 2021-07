Com temperatura que varia de 34° a 37° graus, neste mês até setembro, e a umidade relativa do ar baixa no Tocantins, podendo chegar a cerca de 30%, conforme dados do Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (Nemet) da Universidade Estadual do Tocantins, aumenta a necessidade de cuidados com a saúde. Essa atenção é importante para não prejudicar o bom funcionamento do corpo e evitar o surgimento de doenças, como os cálculos renais ou pedras nos rins.

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a incidência dos casos aumenta em cerca de 20% nas estações mais quente do ano. A formação de cálculos renais também é mais frequente em regiões com temperaturas mais elevadas e secas, como no Tocantins.

As pedras nos rins, conforme o urologista Danillo Maranhão, podem ser pequenas ou grandes, o que varia de acordo com a situação de cada paciente. “E no tempo seco e calor, típico desta época no Tocantins, os cuidados devem ser redobrados, isso porque a transpiração é mais frequente e, por este motivo, a quantidade de água perdida deve ser reposta no organismo para que evitar um problema muito sério”.

O urologista ainda explica que quando se transpira mais, mas não se aumenta a ingestão de água, os rins trabalham com dificuldade, acumulam sais e proteínas, o que pode provocar os cálculos renais. “Por este motivo, é imprescindível que as pessoas bebam, pelo menos, dois litros de água por dia e, consequentemente, estarão evitando uma doença como o cálculo renal”, orienta o especialista.

Ainda de acordo com o urologista, a infecção urinária, que acomete homens e mulheres, é outro problema comum causado pela falta de água no organismo, principalmente no tempo seco. “Os sintomas mais comuns são ardência ao urinar, vontade repentina de ir ao banheiro e incontinência urinária”. Maranhão reforça que é preciso criar o hábito de beber água, mesmo sem estar com sede. “Quando a sede chega é sinal que seu corpo já está desidratado”, orienta.

Dores

A indigenista Lígia Rodrigues de Almeida, 34 anos, relata que sentiu, recentemente, pela primeira vez, fortes dores na lombar até a pélvis durante a madrugada. O incômodo, segundo ela, foi tão grande que teve que ir ao hospital e tomar medicação na veia. “Senti uma dor muito forte e incapacitante. Não havia posição possível que fizesse a dor passar. Ela era tanta que veio acompanhada de vômito e só parou depois de 1h30 de muito incômodo. É uma dor de morte”, conta.

Lígia ainda diz que ao procurar o médico e fazer uma tomografia, logo percebeu que se tratava de pedra nos rins. “Nunca pensei que pudesse sentir uma dor tão forte. Nunca tive filhos, mas muitos dizem que se assemelha a dor do parto. O que sei é que de agora em diante cuidarei de hidratar muito mais o meu corpo, nunca mais quero passar por isso na minha vida”, finaliza.

O personal trainner João Vitor Santos, 31 anos, relatou que descobriu que têm cálculo renal por conta das dores abdominais em uma madrugada. “Eu acordei por conta da dor. Achei que era algo intestinal, mas não era. Senti muita ânsia de vômito, não vomitei, mas desmaie. Ainda de madrugada fui ao médico e logo após o exame veio o diagnóstico que eu estava cheio de cristais. Logo fui encaminhado à cirurgia”.

Segundo Santos, ele fez a retira do cálculo e a pedra estava presa em um canal da bexiga. “Depois de tudo isso, comecei a me tratar e logo veio o diagnóstico também da hipertensão. O tratamento é água, se manter bastante hidratado. O remédio é beber muita, muita água. Não tem como fugir disso, ainda mais nessa época que é bem quente no Tocantins”.