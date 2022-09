Vida Urbana Especialista explica serviço de oncopediatria no HGP, que completa um ano Confira a entrevista com uma das médicas que atua no serviço que trata câncer em crianças e atendeu 115 pacientes de janeiro e agosto deste ano no maior hospital público do Estado: HGP ainda falta quimioterápicos

De acordo com a Secretaria de Saúde do Estado (SES), o Hospital Geral de Palmas (HGP), que iniciou há um ano o serviço de oncopediatria, acolheu de janeiro a agosto deste ano, 115 pacientes. A oncopediatria é a subespecialidade da oncologia focada no diagnóstico e tratamento do câncer em crianças. A ala pediátrica atende bebês e crianças de todo o Tocantins, com a...