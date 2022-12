Vida Urbana Especialista explica quais cuidados devem ser tomados para não desidratar durante festas Hábitos como o consumo excessivo de sódio durante as comemorações de fim de ano podem gerar quadro de edema, inchaço e aumento no risco de infarto e derrame

O consumo de álcool e de comidas gordurosas nesta época do ano tende a aumentar por causa das festividades de Natal e Ano Novo. As diversas celebrações que o mês de dezembro tradicionalmente carrega, faz com que muitas pessoas usem das ocasiões para exagerar, em hábitos ruins para a saúde. Um deles, a insuficiência da ingestão de água durante as comemo...