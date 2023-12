Vida Urbana Esgoto vaza em quadra no sul da capital e moradores temem poluição e contaminações Concessionária atribuiu situação às chuvas de segunda-feira, 4, e defendeu que local recebe obras de ampliação e melhoria. Agência municipal não recebeu manifestação sobre o caso

Uma vazamento de esgoto na quadra 1303 sul, ao lado da Avenida LO-31, na capital tocantinense provocou revolta aos moradores e comerciantes do local. Um vídeo publicado por um morador revelou a situação no final da tarde de segunda-feira, 4, quando um temporal atingiu a cidade. Nas imagens é possível ver uma lagoa formada com a água da chuva e o esgoto sem tratamento. O JTO fo...