O escritor Ronaldo Teixeira abriu mais uma turma para as oficinas online de formatação de projetos culturais com inscrições abertas até dia 26. O curso é voltado para as formatações de propostas para concorrer em editais públicos e privados, com foco especial sobre a Lei Paulo Gustavo.

Em maio, o governo federal confirmou que o Estado receberá o investimento de R$ 41,7 milhões para o setor cultural para aplicação em projetos. Segundo o governo federal, o repasse para Tocantins é o quarto maior entre os estados do Norte do país, com R$ 25,5 milhões destinados ao governo estadual e R$ 16,2 milhões para os 139 municípios.

Segundo o poeta, escritor e jornalista cearense radicado no Tocantins a oficina é voltada para agentes culturais de todas as áreas, como Licenciatura, Teatro, Dança, Audiovisual, Música, Artesanato, dentre outras.

Ganhador da Bolsa Maximiano da Matta Teixeira, do Governo do Tocantins, por quatro vezes, o instrutor reserva carga horária de 3 horas com intervalo de 15 minutos entre cada reunião e entrega de conteúdo e certificado no final, com aulas administradas via Google Meet.

As inscrições encerram-se no dia 26, às 18h, e custam R$ 50. Mais podem por e-mail pretextooficina@gmail.com ou WhatsApp (63) 99230 – 3182