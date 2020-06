Vida Urbana Escolas recebem material pedagógico de aulas remotas e 3º ano do ensino médio retoma as atividades Retomada das aulas será gradual no modelo semipresencial

Com a volta das aulas, em modelo não presencial, para os quase 17 mil estudantes da 3ª série do ensino médio nesta segunda-feira, 29, a Secretaria Estadual da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) inicia a retomada das atividades letivas do Calendário Escolar 2020 a partir do modelo proposto para a Rede Estadual de Ensino durante e após a pandemia. Esta é a pr...