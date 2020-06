Afetadas pela Lei nº 3.682/2020 que fixa percentuais para as “mensalidades” da rede privada de ensino, as instituições de ensino particular do Tocantins marcaram um protesto contra a lei na sexta-feira, 26, a partir das 8h, em frente à Assembleia Legislativa do Tocantins.

A lei está publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 19 de junho com a sanção do governador Mauro Carlesse (DEM) na lei que reduz as mensalidades nas instituições de ensino fundamental, médio e superior enquanto durar o estado de calamidade em percentuais para ensino fundamental de 10%; do ensino médio de 15% e no ensino superior, desconto de 40%. A proposta é de autoria do deputado Vilmar Oliveira (SD).

De acordo com uma nota divulgada pela organização do protesto, em nome das escolas, a medida produz um efeito cascata que irá provocar a redução de salário de professores e funcionários e pode causar o fechamento de escolas. O texto também faz duras críticas ao parlamento que impôs a redução de mensalidades, mas não fez nenhum corte nos auxílios e indenização pagas aos deputados.

TEXTO PARA MANIFESTAÇÃO