Vida Urbana Escolas públicas continuam sem aula presencial em 14 estados e no DF Ainda que tenham autorizado a reabertura das particulares, alguns estados afirmam aguardar a redução do número de infecções de Covid-19 para retomar as aulas presenciais em suas escolas

Passados 14 meses do início da pandemia no Brasil, 14 estados e o Distrito Federal continuam sem aulas presenciais nas escolas públicas. Em 13 deles, só as unidades particulares estão recebendo estudantes, segundo levantamento feito pela Folha. Sem nenhuma ação do governo federal para ajudar os estados a organizarem o retorno das atividades presenciais, o descom...