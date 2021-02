Vida Urbana Escolas em Palmas são vistoriadas para garantir protocolos de segurança contra a Covid-19 A fiscalização foi realizada pelo Ministério Público Estadual; durante as visitas, o órgão conferiu como as escolas estão se preparando neste período, além do planejamento para a retomada das aulas dos colégios estaduais

Duas escolas, sendo uma unidade da rede pública estadual e outra da rede particular, foram visitadas na manhã desta quarta-feira, 24, em palmas durante uma fiscalização do Ministério Público Estadual (MPE). Durante a vistoria foram conferidas as providências adotadas para garantir a segurança para estudantes e funcionários, além do planejamento para a retomada das aulas (...