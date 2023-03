Vida Urbana Escolas em condições precárias afetam alunos quilombolas da comunidade Kalunga Prefeitura confirma situação em mais 11 escolas e aponta irregularidades em obra parada; Ministério Público prevê visita neste mês e governo diz ter destinado quase R$ 100 mil

Aulas embaixo do pé de manga por falta de sala em uma escola. Em outra, sem banheiro, crianças usam o mato para as necessidades fisiológicas. O cenário tem ainda escola modelo inacabada há mais de 10 anos. A situação ocorre em dois prédios onde funcionam as escolas Eveny de Paula e Souza e a Escola Nossa Senhora da Conceição, localizadas na Comunidade Quilombola Kalunga d...