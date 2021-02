Vida Urbana Escolas e creches municipais aplicam medidas de segurança durante retorno das aulas presenciais Além do uso de máscara e distanciamento, as turmas foram divididas em dois grupos que fazem o revezamento entre as aulas presenciais e atividades remotas

As escolas e CEIs (Centros Educacionais Infantis) de Araguaína reforçam as medidas de segurança para receber os estudantes nesta primeira semana de aulas presenciais da Rede Municipal de Ensino. O retorno das aulas é progressivo, com a divisão dos 16,5 mil estudantes matriculados em dois grupos que farão o revezamento entre as aulas presenciais e atividades remotas. De acordo...