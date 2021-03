Vida Urbana Escolas da Rede Estadual de Ensino farão confirmação das matrículas por telefone a partir de quarta Lista com o resultado da pré-matrícula estará disponível nesta terça-feira e pode ser acessada no portal da Seduc

A partir da quarta-feira, 31, as equipes das unidades da Rede Estadual de Ensino irão entrar em contato com os estudantes ou responsáveis, por telefone, para fazer a confirmação da matrícula dos alunos novatos para o ano letivo de 2021. A lista com o resultado da pré-matrícula dos estudantes será divulgada nesta terça-feira, 30, no portal da Secretaria de Estado da E...