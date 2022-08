Vida Urbana Escola particular de Porto nega matrícula a criança autista e vira alvo do Ministério Público Recusa descumpre legislação da educação inclusiva afirma 4ª Promotoria, que acompanha o caso desde fevereiro e fez recomendação aos diretores da escola Caminho Certo

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) divulgou ter aberto um inquérito civil para acompanhar a atitude do Centro Educacional Caminho Certo, escola particular de Porto Nacional, de recusar a matrícula de uma criança com transtorno do espectro autista. O processo teve início em fevereiro deste ano, em março a 4ª Promotoria de Justiça de Porto Nacional abriu um pro...