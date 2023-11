Aberto a toda comunidade palmense, uma iniciativa do Colégio Interação, de Palmas, vai revisar conteúdo para o exame do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 nesta sexta-feira, 3 e no dia 11. As datas do “Aulão Revisando Enem” são na véspera das provas do exame, que será aplicado no domingo, 5, e no dia 12 de novembro, em todo o País.

Nesta sexta-feira, 3, o “Aulão” vai revisar as áreas de Linguagens e Códigos; Ciências Humanas e Redação. Na outra sexta-feira, 10/11, o foco será Matemática e Ciências da Natureza. A expectativa é receber 300 alunos para revisão dos temas mais recorrentes, dicas de resolução de questões e estratégia de provas e motivação, segundo divulgou a escola.

Realizado desde 2016, este ano, a iniciativa terá a participação de 100 alunos talentosos de escolas públicas da capital, contemplados pelo colégio com um passaporte, em uma ação de inclusão e interação social do colégio.

“Os objetivo é oferecer mais conhecimento, acalmar os candidatos, promover autoestima e repassar técnicas para maior controle emocional dos discentes”, afirma a professora Helena Matos, diretora do colégio, que está no mercado palmense há sete anos.

O aulão será no auditório da Associação Tocantinense dos Municípios (ATM), em Palmas, a partir das 19h.