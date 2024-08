Vida Urbana Escola onde idosa desaparecida foi encontrada morta está abandonada há cinco anos Segundo o estado, um convênio de R$ 11 milhões foi assinado para construção de uma escola no local. Adonilia Custódio de Souza de 71 anos foi encontrada morta no prédio e um adolescente foi apreendido, suspeito do crime

O prédio do antigo do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) no Jardim Aureny IV, em Palmas, está abandonado há cinco anos. O local foi cenário de crime após, Adonilia Custódio de Souza, de 71 anos, ser encontrada morta dentro da construção abandonada. Segundo a polícia, a vítima apresentava marcas de violência e indícios de possível abuso sexual. Um a...