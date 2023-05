Vida Urbana Escola municipal em Arraias é reformada pela comunidade com ajuda de presos com custo de R$ 10 mil Os voluntários realizaram em três dias a pintura de toda a instituição, um contrapiso para os alunos jogarem futebol e reformaram a calçada da frente

Algo que faz a diferença na qualidade do aprendizado de crianças e adolescentes é uma boa estrutura física escolar, mas não era essa realidade que cerca de 160 alunos do Centro Municipal De Educacao Basica Professora Lívia Lorene Bueno Maia (extensão), localizado em Arraias, região sudeste do estado, viviam. Para contornar essa situação, cerca de 50 voluntários realizaram d...