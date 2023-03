A escola indígena Tutawa Âwa, localizada na Ilha do Bananal, no acampamento Itaro, está com processo seletivo aberto para contratação de professor da área de letras.

As inscrições devem ser realizadas através de preenchimento de formulário online e o prazo segue aberto até o dia 30 de março. Com seleção realizada pela comunidade e contratação através do Governo do Estado, a remuneração é de R$ 3,9 mil.

Os interessados na vaga deverão informar no formulário se estão dispostos a morar na comunidade, respeitando seu modo de vida. Quem possuir filho, deverá informar se pretende levá-lo para morar na comunidade.

No formulário eletrônico consta que o profissional contratado deverá atuar de forma a contribuir com as “questões culturais, sociais e políticas, sem perder de vista a qualidade da mediação da disciplina destinada”.

A vaga é destinada para contratação imediata com previsão de início das atividades no próximo mês, em abril.

Com duas etapas, o processo seletivo contará com avaliação de currículo, análise de conhecimento sobre o povo Ãwa e de conhecimento sobre a educação indígena.

Em dezembro de 2022 a escola abriu um processo seletivo pela internet para selecionar uma professora – ou um professor - da área de exatas. A seleção ocorreu para contratar profissional que teria com função atuar em todas as etapas da educação básica, na escola Tutawa Âwa.

Povo Ãwa

O povo Ãwa (Avá-Canoeiro, em português), passou a contar com uma instituição de ensino no início deste ano e o início da contratação ocorreu ainda em 2022.

A escola leva o nome do líder e pajé Tutawa Ãwa, falecido em 2015. Sua neta, presidente da Associação do Povo Ãwa e pedagoga, Kamutaja Silva Ãwa, é quem assina o documento com os detalhes sobre as etapas do processo seletivo.

Com 18 alunos atualmente matriculados na escola, a instituição é a primeira a ofertar uma educação diferenciada, com foco específico para a comunidade local.