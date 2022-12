O povo Ãwa (Avá-Canoeiro, em português) abriu um processo seletivo pela internet para selecionar uma professora – ou um professor - da área de exatas, para lecionar na escola Tutawa Ãwa. A pessoa selecionada vai precisar viver na comunidade, localizada dentro da Ilha do Bananal, no acampamento Itaro.

Neta neta do líder e pajé Tutawa Ãwa, falecido em 2015 e que dá nome à escola, a pedagoga articuladora da luta pela demarcação da Terra Indígena Taego, Kamutaja Silva Ãwa explica que a seleção está aberta até o dia 10 de janeiro de 2023.

A Tutawa Âwa é uma escola multisseriada e a pessoa contratada “vai atuar em todas as etapas da educação básica”, complementa a indígena.

As aulas estão previstas para começar no dia 6 de fevereiro e a turma prevista é de 10 alunos. Segundo Kamutaja Âwa, a comunidade tem 38 integrantes e encabeça uma comissão que busca a demarcação definitiva da Terra Indígena Taego. Na mais recente decisão, a Justiça Federal deu prazo para os órgãos federais concluírem a demarcação.

A indígena destaca a importãncia do ensino na própria comunidade. "É a primeira vez que meu povo Ãwa-Canoeiro terá acesso a educação específica e diferenciada, somos povo Tupi e durante anos estudamos em escolas de outro povo. Diante dessa nova conquista estamos na busca de uma educação de qualidade e precisamos com urgência de um professor da área de exatas, esperamos que esse profissional seja sensível às questões indígenas e contribua de forma significativa na mediação do conhecimento científico e tradicional do nosso povo".

Como se inscrever

A inscrição é feita preenchendo um formulário neste link. É preciso fornecer dados pessoais, estado civil, dizer se possui filhos e se eles morarão na comunidade e assinalar se está disposto a viver na comunidade do povo Ãwa, respeitando o modo de vida da comunidade.

"A contratação será pelo Estado do Tocantins, porém a seleção é a comunidade que faz. O salário chega à R$ 3.999,60, dependendo da carga horária assumida", explica a liderança.

Conforme a descrição do cargo na página, o profissional vai contribuir “nas questões culturais, sociais e políticas, sem perder de vista a qualidade da mediação da disciplina destinada, com atuação imediata para o ano de 2023".