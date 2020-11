A principal estrada da zona rural que dá acesso para a Terra Indígena Krahô, em Goiatins, a 468km de Palmas, no Nordeste do Estado, que parte de dentro do Povoado Alto Lindo, está intrafegável e deixa moradores do local e das aldeias isolados. Fotos e vídeo produzidos pelos indígenas e moradores mostram erosões cortando a estrada.

“As aldeias estão sem acesso por causa do estrago que a chuva fez, mas todos os anos cobramos dos gestores e eles nunca fizeram nada. Queremos providências”, reclama o professor Renato Yahé Krahô. Ele é um dos vereadores eleitos nas eleições do dia 15, mas no município de Itacajá, ao conquistar 255 votos pelo PTB.

A prefeitura de Goiatins informa que o território do município é grande e só possui uma máquina niveladora (patrol), que está sem operação. A máquina está com defeito na parte elétrica, em outro povoado, e ainda precisa ser guinchada para ser levada para Araguaína, a aproximadamente 150 km de Goiatins. Questionada sobre um prazo, a prefeitura disse estimar que nesta semana uma prancha seja enviada ao local da máquina para ser levada para o conserto.

Com área de 6.419,136 km² de extensão e 13.095 habitantes, o município possui em seu patrimônio apenas essa motonivelador, uma retroescavadeira e dois caminhões caçamba.