Vida Urbana Equipes dos bombeiros entram no 4º dia de combate ao incêndio na Serra do Estrando, em Paraíso O incêndio devastou uma área de mais de 20 mil metros quadrados; 4 bombeiros militares e brigadistas estaduais trabalham em combate às chamas

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) está no quarto dia de combate ao incêndio florestal que atinge a Serra do Estrando, em Paraíso do Tocantins, região centro-oeste. Os trabalhos começaram no sábado, 10. O incêndio devastou uma área de mais de 20 mil metros quadrados. Nesta quarta-feira, 14, a corporação reforçou as equipes e 14 bombeiros militares e brigadistas estadu...