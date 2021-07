Vida Urbana Equipes abordam 479 veículos e 740 pessoas neste fim de semana As fiscalizações seguem até o dia 31 de julho

A Polícia Militar do Tocantins divulgou o balanço da Operação Férias, realizada neste final de semana, nas rodovias e pontos turísticos do Estado, principalmente às margens dos rios Tocantins e Araguaia. As equipes de segurança abordaram 479 veículos, 740 pessoas, dissiparam 38 aglomerações e vistoriaram 115 locais. A PM informou ainda que uma arma ...