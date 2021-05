Vida Urbana Equipe técnica não tem data para finalizar análise do cartão família A Prefeitura de Palmas afirmou que os prazos para finalizar essa análise dependem dos parceiros que estão envolvidos no processo de verificação dos dados

Pela regra, a Prefeitura de Palmas tem até cinco dias após o cadastro dos 15 mil beneficiários do Cartão Família para responder, 15 dias depois, o primeiro pagamento deverá ser efetuado. Porém, a Secretaria do Desenvolvimento Social (Sedes) informa que, após o encerramento das inscrições no dia 7 de maio, a equipe técnica iniciou a checagem e cruzamento dos dados informados. Segundo a past...