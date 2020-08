Na manhã deste sábado, 15, um carro com uma equipe de servidores da Secretaria de Estado da Comunicação (Secom) capotou quando se deslocava para acompanhar a transmissão da missa do Senhor do Bonfim. O acidente, que envolveu dois funcionários da pasta, ocorreu na TO-348, próximo a Araguacema.

A Secom informou que “os servidores estão sendo atendidos no hospital de Araguacema e ficarão em observação até receberem autorização médica para retornarem a Palmas. Por fim, a Secom esclarece que está prestando toda assistência aos servidores e que já encaminhou o transporte para trazê-los de volta.”, diz a nota divulgada pela pasta.

Transmissão

Por conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-1) e as recomendações sanitárias, a organização de uma das maiores demonstrações de Fé do País decidiu que o evento será transmitido pela internet e pelo rádio, você pode acompanhar as transmissões das missas em homenagem ao Senhor do Bonfim, que serão celebradas em Natividade, Araguacema e Tabocão.

Confira hora e local para assistir:

Natividade

Distrito do Bonfim - Missa às 8 horas

Onde assistir:

- Facebook da Paróquia Santo Antônio de Gurupi

- Facebook da Diocese de Porto Nacional

- Rádio Mais FM 95,9 (Gurupi)

- Rádio Porto FM 87,9

- Canal do Youtube do Padre Jackson

Araguacema - Missa às 18 horas

Onde assistir:

- Facebook da Paróquia Nossa Senhora da Divina Providência

- Facebook do Frei Willian.

Tabocão - 19h30

Onde assistir:

- Facebook da Paróquia São Geraldo.