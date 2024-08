Vida Urbana Equipamentos são instalados e estacionamento rotativo em Palmas deve retornar até outubro De acordo com Agostinho Júnior, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, retorno do serviço será para organização da região central. A empresa Consórcio Park Seguro é responsável pela implantação a secretaria vai gerir o serviço

O projeto para o estacionamento rotativo na região central de Palmas foi retomado e já está em fase de conclusão. Com diferenças na forma de contratação, a previsão para início da operação é até outubro deste ano. A fiscalização também será reforçada com câmeras que vão compor o chamado 'estacionamento inteligente'. As tentativas de implantar o estacionamento rotati...